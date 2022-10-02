Швеція закликає хокеїстів не їхати грати за російські команди
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Last Sports.
"Рішення про рекомендації ґрунтується на загальній оцінці кількох факторів. МЗС перебуває у тісному контакті з посольством Швеції в Москві та генеральним консульством у санкт-петербурзі і проводить постійну оцінку ситуації", - пояснили у міністерстві.
При цьому МЗС не надає відповідних порад тим шести хокеїстам, які вже грають у російських командах. Річ у тому, вказує видання, що немає юридичних прав розірвати контракти спортсменів. Змінити ці правила Міжнародна асоціація хокею з шайбою може лише за рік.
Нагадаємо, 28 лютого Міжнародна федерація хокею із шайбою відсторонила збірні Росії та Білорусі від участі в матчах на невизначений термін через російську агресію проти України. Згодом організація відібрала в Росії можливість прийняти чемпіонат світу 2023 року.