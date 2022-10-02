Швеція закликає хокеїстів не їхати грати за російські команди

У Міністерстві закордонних справ Швеції закликають місцевих хокеїстів не їхати до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Last Sports.

"Рішення про рекомендації ґрунтується на загальній оцінці кількох факторів. МЗС перебуває у тісному контакті з посольством Швеції в Москві та генеральним консульством у санкт-петербурзі і проводить постійну оцінку ситуації", - пояснили у міністерстві.

При цьому МЗС не надає відповідних порад тим шести хокеїстам, які вже грають у російських командах. Річ у тому, вказує видання, що немає юридичних прав розірвати контракти спортсменів. Змінити ці правила Міжнародна асоціація хокею з шайбою може лише за рік.

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Нагадаємо, 28 лютого Міжнародна федерація хокею із шайбою відсторонила збірні Росії та Білорусі від участі в матчах на невизначений термін через російську агресію проти України. Згодом організація відібрала в Росії можливість прийняти чемпіонат світу 2023 року.