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Визволення Лиману - це великий успіх, але не поворотний момент, - глава Міноборони Німеччини Ламбрехт

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Визволення Лиману - це великий успіх, але не поворотний момент, - глава Міноборони Німеччини Ламбрехт
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт назвала взяття Лиману величезним успіхом для України, але поворотного моменту у війні ще не досягнуто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Це великий успіх, але це не поворотний момент. І саме тому так важливо навчати українських військових - зокрема й для майбутнього. На жаль, нам доводиться рахуватися з тим, що ця війна триватиме тижні й місяці", - зазначила міністр.

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Топ коментарі

  • Denis b4c0b463
    Поворотний момент був коли вони з під Києва тікали. А визволення Лиману це ще один крок до нашої перемоги.
  • Yevgeny Mironov
    Поворотный момент - это когда они с Крыма коллаборантов на подводных лодках на материковую часть орды будут вывозить.....
  • Перехватчик
    AndreySmetanenko

    @AndreySmetanen7

    ·

    2 ч

    Есть легенда о царе Мидасе - который превращал в золото всё, к чему прикасался.
    А есть реальный царь *******, *****, который превращает в говно всё к чему прикасается.
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