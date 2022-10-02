Визволення Лиману - це великий успіх, але не поворотний момент, - глава Міноборони Німеччини Ламбрехт

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт назвала взяття Лиману величезним успіхом для України, але поворотного моменту у війні ще не досягнуто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Це великий успіх, але це не поворотний момент. І саме тому так важливо навчати українських військових - зокрема й для майбутнього. На жаль, нам доводиться рахуватися з тим, що ця війна триватиме тижні й місяці", - зазначила міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Визволення Лиману є обнадійливим успіхом українських захисників, - глава Пентагону Остін