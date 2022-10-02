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Жителі деокупованої Херсонщини найближчим часом безоплатно отримають дрова та печі-"буржуйки", - Верещук

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Жителі деокупованої Херсонщини найближчим часом безоплатно отримають дрова та печі-"буржуйки", - Верещук
В регіоні за час окупації багато житла було зруйновано, знищені інфраструктура та мережі.

Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця взяла на себе зобов’язання забезпечити мешканців щойно звільнених територій 6 тис. кубічних метрів дров та 6 тис. "буржуйок". Поки що цього буде достатньо. Але ми бачимо, що площа деокупованих територій постійно збільшується. Скоро наші ЗСУ продемонструють усім справжні результати "референдумів". Відтак, влада має бути готовою оперативно реагувати на гуманітарні потреби щойно звільнених міст та сіл, реінтегрувати їх якнайшвидше", - наголосила вона.

Мінреінтеграції скоординувало зусилля місцевої влади, громад та міжнародних благодійників, щоб забезпечити мешканцям Херсонщини обігрів осель.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Яка ж кмітлива і заботлива верещук, спочатку запустила кацапів, щоб ті зруйнували Херсонську область, а зараз, коли ЗСУ за рахунок свого героїзму і життя звільнили її частину, нечеться показати, що то вона хороша і вона їх спасає. Шедевр.
  • Aleks Siusiurtshenko
    Вже гнида Верещук виплати за надання житла і утримування біженцев пообіцяла з 2 березня я ні копійки не бачив, все потім віддамо, розказують в цнапі, так і дров дочекаються, наступним літом, як що зиму хто переживе. Гнида Верещук ой бідова на обіцянки....
  • Наталия П
    Якби ти, Верещучка, не наказала прибрати м1ни, як1 захищали цих людей, то не прийшлось бы роздавати 1м дрова та буржуйци. Благодетильница хитрожопа.
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