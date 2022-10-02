Жителі деокупованої Херсонщини найближчим часом безоплатно отримають дрова та печі-"буржуйки", - Верещук

В регіоні за час окупації багато житла було зруйновано, знищені інфраструктура та мережі.

Про це заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця взяла на себе зобов’язання забезпечити мешканців щойно звільнених територій 6 тис. кубічних метрів дров та 6 тис. "буржуйок". Поки що цього буде достатньо. Але ми бачимо, що площа деокупованих територій постійно збільшується. Скоро наші ЗСУ продемонструють усім справжні результати "референдумів". Відтак, влада має бути готовою оперативно реагувати на гуманітарні потреби щойно звільнених міст та сіл, реінтегрувати їх якнайшвидше", - наголосила вона.

Мінреінтеграції скоординувало зусилля місцевої влади, громад та міжнародних благодійників, щоб забезпечити мешканцям Херсонщини обігрів осель.

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