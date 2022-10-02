Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, - Кулеба

На Запорізькій атомній електростанції в окупованому м.Енергодар перебувають співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Провів розмову з Рафаелем Гроссі й поінформував, що Україна готова сприяти ротації експертів МАГАТЕ на ЗАЕС. Я наголосив, що Росія повинна вивести війська і військову техніку зі станції. Він запевнив, що МАГАТЕ докладає всіх зусиль для звільнення викраденого Росією директора ЗАЕС", - написав Кулеба.

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