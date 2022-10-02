Путін подав на розгляд Держдуми законопроєкти про "прийняття до складу РФ" чотирьох частково окупованих областей України

Президент РФ Володимир Путін 2 жовтня 2022 року вніс до Держдуми законопроєкти про "прийняття до складу РФ" тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на кремлівське пропагандистське видання ТАСС.

"Законопроєктами" передбачено створення до 1 червня 2023 року на вказаних територіях "органів федеральної виконавчої влади", місцеві збройні формування мають стати частиною збройних сил Росії.

У "законопроєктах" також йдеться, що окуповані регіони збережуть свої нинішні назви, а громадяни України та особи без громадянства, що проживають там, можуть отримати громадянство РФ за умови подачі заявки та "складання присяги громадянина Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума Росії збереться на позачергове засідання 3 жовтня. На ньому планують розглянути питання анексії територій України, - росЗМІ

Протягом 10 днів від "прийняття до складу Росії" Путін призначить "тимчасових керівників" незаконних утворень.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

Також читайте: Конституційний суд РФ "схвалив" незаконну анексію областей України, уже призначив "вибори в парламенти"

Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить.

Після засідання РНБО підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.