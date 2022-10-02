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Зеленський подякував країнам, які підтримали вступ України до НАТО

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Зеленський подякував країнам, які підтримали вступ України до НАТО
Президент Володимир Зеленський подякував країнам Центральної та Східної Європи за підтримку вступу України в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Твіттері.

"Щиро вдячний нашим добрим сусідам – країнам Центральної та Східної Європи – за підтримку членства України у НАТО й засудження спроби РФ анексувати території України", - зазначив Зеленський.

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Він подякував Президентам: Естонії Алару Карісу, Латвійської республіки Егілсу Левітсу, Литви Ґітанасу Науседі, Північної Македонії Стево Пендаровському, Чорногорії Мило Джукановичу, Польщі Анджею Дуді, Румунії Клаусу Йоганнісу, Словаччини Зузані Чапутовій та Чехії Мілошу Земану.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Вася Шевченко f77d76ba
    дорогу осилит идущий !!
  • Vika Lysenko
    НАТО в ХАТУ ‼️💙💛🥂
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