ІCАО знизила оцінку стандартів льотної придатності РФ, будь-який аеропорт світу може відмовитися від обслуговування повітряних суден Росії, - Найєм

Весь цей час цивілізованим країнам було якось ніяково від перебування з дикунами в Раді Міжнародної організації цивільної авіації.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Після вчорашнього виключення Росії з Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІCАО) в агентстві заявили, що це "політичне" рішення. Насправді, росіянам вже понад півроку доступно і відкрито пояснювали, що ніякі вони не денацифікатори, а тупі неандертальці, які мають бардак у голові та хаос у небі, і що голоси їм зібрати буде вкрай складно. За чотири місяці до голосування ще в червні ICAO відмітила Росію червоним прапорцем і знизила оцінку стандартів льотної придатності в країні до 77,4% через подвійну реєстрацію бортів", - пояснив він.

Найєм нагадав, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну більшість іноземних літаків російських авіакомпаній було зареєстровано на Бермудських островах. Після нападу на Україну Бермуди призупинили дії сертифікатів прильоту цих літаків.

"Щоб зберегти свій авіапарк, РФ перевела більшість своїх "бермудських" бортів у російську юрисдикцію. Дикунам у закритому режимі акуратно натякнули, мовляв, хлопці, майже всі ваші літаки перебувають у лізингу, і перевести їх з однієї юрисдикції до іншої можна лише за згодою лізингових компаній. Неандертальці вдали, що нічого не зрозуміли. І станом на середину вересня 560 (!) бортів одночасно перебували і в російському, і Бермудському реєстрах. Їхнє технічне обслуговування досі виконується без контролю з боку виробників та міжнародних органів. І відповідно до правил ICAO, будь-який аеропорт світу без пояснення причин може відмовитися від обслуговування цих повітряних суден держав, яким присвоєно червоний прапорець", - додав заступник глави Мінінфраструктури.

"Весь цей час цивілізованим країнам було якось ніяково від перебування з дикунами в керівному органі міжнародної організації, яка відповідає, зокрема, за безпеку польотів. Дикунам це пояснили. Вони не зрозуміли, вирішили, що проскочуть. Не вийшло. Довелося дерусифікувати", - підсумував Найєм.

Нагадаємо, раніше Росію виключили з Ради Міжнародної організації цивільної авіації.

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