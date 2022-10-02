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Папа Римський закликає Зеленського бути відкритим до "серйозних мирних пропозицій", ніби вони коли-небудь звучали, - Кислиця

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Папа Римський закликає Зеленського бути відкритим до "серйозних мирних пропозицій", ніби вони коли-небудь звучали, - Кислиця
Папа Римський Франциск закликав президента Володимира Зеленського бути відкритим до "серйозних мирних пропозицій". Водночас відповідного звернення до президента держави-агресора Володимира Путіна не було.

На це звернув увагу у твіттері представник України в ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ.

Він ретвітнув публікацію понтифіка: "Глибоко засмучений величезними стражданнями українського населення внаслідок зазнаної агресії, скеровую такий же сповнений довіри заклик до президента України бути відкритим на серйозні мирні пропозиції".

У своєму ретвіті Кислиця висловив сумніви щодо важелів впливу на Путіна: "Чи є якісь заклики до Путіна стати серйозним заради Бога?! Серйозним в тому, щоб негайно припинити вбивства, припинити посилати гарматне м'ясо, піти!!! Справжні заклики, а не балансувачі або закодовані між рядків підказки. Йдеться не про політику, а про фундаментальні засади християнської віри".

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Папа Римський закликає Зеленського бути відкритим до серйозних мирних пропозицій, ніби вони коли-небудь звучали, - Кислиця 01

Він наголосив, що підтримка Папи Римського тішить, але непокоїть заклик до Зеленського бути відкритим до "серйозних" пропозицій, "начебто вони коли-небудь звучали", так само як звернення "до диявола" щодо припинення вбивств власних громадян.

Папа Римський закликає Зеленського бути відкритим до серйозних мирних пропозицій, ніби вони коли-небудь звучали, - Кислиця 02

Нагадаємо, вперше 2 жовтня Папа Римський звернувся до президента України перед читанням молитви "Ангелус" на площі святого Петра у Риму. Він закликав Володимира Зеленського "бути відкритим до серйозних пропозицій миру". Водночас Франциск також попросив президента РФ Володимира Путіна "припинити цю спіраль насильства і смерті, в тому числі і заради власного народу".

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Топ коментарі

  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Какие, вашу мать, переговоры?!

    Всю эту нечисть - вешать на столбах!

    Пусть все подельники кремлевской своры

    Домой вернутся в цинковых гробах!

    Мучители, убийцы, мародеры,

    Насильники, бандиты, подлецы -

    Всей низости людской, людского сора

    Собравшиеся вместе образцы!

    Кого прощать? Какие коридоры?

    Как праведных найти среди чертей?

    Кто непричастен к грабежам? К террору?

    Не прятался за женщин и детей?

    Все холуи ***** и Хама-вора

    Пусть захлебнутся собственной войной,

    Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -

    Который заслужили: мир иной.
  • Віталій Маркович
    кремль вже походу почав ватикан спонсорувати!
  • Олег Марцінковський f11c8716
    Думаю, справа в банку Ватикана, де осідають нафто-газові грошики іліт рф
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