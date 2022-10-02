Виїзд евакуаційного транспорту та волонтерів із Запоріжжя до окупованих територій тимчасово призупинили

Через небезпеку наразі неможливий виїзд евакуаційного транспорту та волонтерів із Запоріжжя до ТОТ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Виїзд буде зупинено на декілька днів, доки Рада оборони області не відпрацює новий, більш безпечний, алгоритм випуску транспорту на окуповані території", - йдеться у повідомленні.

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Шлях через Василівку - це єдиний пункт пропуску для всіх тимчасово захоплених територій Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.