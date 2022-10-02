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Виїзд евакуаційного транспорту та волонтерів із Запоріжжя до окупованих територій тимчасово призупинили

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Виїзд евакуаційного транспорту та волонтерів із Запоріжжя до окупованих територій тимчасово призупинили
Через небезпеку наразі неможливий виїзд евакуаційного транспорту та волонтерів із Запоріжжя до ТОТ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Виїзд буде зупинено на декілька днів, доки Рада оборони області не відпрацює новий, більш безпечний, алгоритм випуску транспорту на окуповані території", - йдеться у повідомленні.

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Шлях через Василівку - це єдиний пункт пропуску для всіх тимчасово захоплених територій Запорізької, Луганської, Донецької та Херсонської областей.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Навіщо взагалі пертись до окупантів? А потім рахують скільки людей загинуло.
  • piter piter
    Ніхто до оккупантів не їде. Це владні ділки спільно з рашистами наладили канал віїзду чоловіків за кордон - Запоріжя,-Мелітополь-Крим-Грузія-Европа...
    Задрало вже зелене шапіто...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Соловйов телеграмм канал пише
    К вечеру 3 октября ухудшилась ситуация на Никопольском направлении. Противник наступает на юг в направлении на Берислав через Золотую балку. Ситуация может стать критической в ближайшее время.
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