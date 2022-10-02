Еліти путінської РФ не в захваті від тієї каші, яку заварив "колективний Путін", - ГУР

Андрій Юсов зазначив, що фінал Путіна вже визначений і про його майбутнє не йдеться, а от питання майбутнього Росії залишається відкритим.

Окремі представники Кремля намагаються знайти можливість піти від президента Російської Федерації Володимира Путіна, врятувати себе і свій стан. Питання майбутнього РФ залишається відкритим. Про це розповів представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН

"Сьогодні окремі представники кремлівської верхівки самі знаходяться в пошуку таких каналів і комунікацій для того, щоб убезпечити себе, свій стан, піти від божевільного диктатора. Але, безумовно, неформальні канали теж існують. Публічна політика - це дуже важлива складова, але крім неї існує ще й закулісся. Україна використовує всі інструменти: і публічні, і не публічні, і закриті, і відкриті", - розповів Юсов.

При цьому він вказав, що заяви України про неприпустимість переговорів з позиції шантажу або спроб анексії нових територій – це факт і позиція партнерів цьому відповідає. Водночас він не став розголошувати прізвища росіян, які ведуть кулуарні переговори, тому що вони можуть знадобитися для майбутнього самої Росії.

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"Можна констатувати, що серед військово-політичного керівництва, особливо серед бізнес-еліти сьогоднішньої путінської Росії, далеко не всі в захваті від тієї каші, яку заварив "колективний Путін" і дійсно схиблений диктатор. Далеко не всі поділяють Історичні позиції Медведєва, Патрушева та інших. З кожним новим рівнем такої ескалації, з кожною новою хвилею мобілізації, з кожним новим відсотком падіння рейтингу Путіна, або, безумовно, новими успіхами Збройних Сил України зі звільнення окупованих територій, ця партія миру в середині Росії, безумовно, буде посилюватися", - пояснив представник розвідки.

За його словами, фінал Путіна вже визначений і про його майбутнє не йдеться, а от питання майбутнього Росії залишається відкритим.

"Це фіаско. Чи буде це політичне фіаско, чи буде воно у вигляді міжнародного трибуналу, палацового перевороту або суду Лінча на вулиці – це вже інша історія. Але фінал-це фіаско. А ось питання майбутнього Росії поки залишається відкритим. Або вона зможе очиститися від диктатури і переформатуватися, відійшовши від усіх окупованих територій і спробувати якось відкатати назад. Або вона розпадеться і поневолені народи колоніальної імперії отримають можливість створення незалежних держав. Чи можливі інші сценарії-тут вже питання", - підсумував Юсов.