Морально-психологічний стан противника знижується. Фіксуються численні випадки здачі в полон та залишення своїх позицій, - Генштаб

генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що рівень морально-психологічного стану ворожого особового складу знижується, що призводить до здачі в полон та залишення позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Завдяки успіхам Сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій. Перед звільненням населеного пункту Лиман окремі підрозділи противника намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня, в районі населеного пункту Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.

Негативно впливають на військовослужбовців збройних сил російської федерації затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій "спеціальній військовій операції" на території України".

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