Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Морально-психологічний стан противника знижується. Фіксуються численні випадки здачі в полон та залишення своїх позицій, - Генштаб

9 19937
Морально-психологічний стан противника знижується. Фіксуються численні випадки здачі в полон та залишення своїх позицій, - Генштаб
генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що рівень морально-психологічного стану ворожого особового складу знижується, що призводить до здачі в полон та залишення позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу. 

У повідомленні зазначається: "Завдяки успіхам Сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій. Перед звільненням населеного пункту Лиман окремі підрозділи противника намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня, в районі населеного пункту Щастя була виявлена колона із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, в якій налічувалось понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.

Негативно впливають на військовослужбовців збройних сил російської федерації затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій "спеціальній військовій операції" на території України".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Свині доїдають рештки російського окупанта у визволеному Лимані. ВIДЕО 18+

Топ коментарі

  • Urs
    ЗСУ їде їб*шити русню. Зацініть вираз обличчя кота.

  • Tommy Lee
    Ненавиджу такі повідомлення. На біса мені їхній морально-психологічний стан, тим більше, що мабуть кацапи самі про це не знають. Дбайте ліпше про морально-психологічний стан наших воїнів: щоб були озброєні, нагодовані та мали добре керівництво. І щоб сім'ї їхні не мали жодних проблем.
  • Алекс Ростиков
    Котяра ще той бандерівець ...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини