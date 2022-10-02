У Фінляндії розміщатимуть утікачів з Росії окремо від жінок та дітей з України
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер відомства.
Зазначається, що службі відомо про дискусії щодо розміщення українців і росіян у системі приймання Фінляндії. Зокрема, проведено інструктаж співробітників, "делікатність ситуації" врахована в рішеннях щодо розміщення.
"Особливих викликів між різними групами населення поки що не спостерігається, але ситуація жива і ми швидко реагуємо на зміни. Надалі ми будемо розміщувати українців і росіян у різних центрах інституційного типу", - вказано у публікації.
Водночас наголошується, що враховуватимуться виключення. Наприклад, не будуть розділятися сім’ї.
Як йдеться в матеріалі фінського суспільного мовника YLE, Товариство українців у Фінляндії заявило, що отримало повідомлення про те, що російські біженці будуть розміщені в тих самих приміщеннях, що й українці, яким надано тимчасовий міжнародний захист. На думку організації, це ставить під загрозу добробут жінок та дітей, які втекли з України.
Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".
У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.
21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Відкрито гарячу лінію для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.