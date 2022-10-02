Кулеба вирушає на 9 днів у дипломатичне турне країнами Африки

Голова МЗС України Дмитро Кулеба з 3 по 12 жовтня вирушить у турне країнами Африки і проведе низку переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

У повідомленні зазначається: "3-12 жовтня відбудеться перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки. Міністр Кулеба розпочне турне з візиту до Сенегалу.

Турне є важливим елементом Африканської стратегії, яка була розроблена в МЗС на доручення Президента України Володимира Зеленського та стала "дорожньою картою" розвитку відносин нашої держави з регіоном.

Ключовою темою переговорів міністра стане консолідація політичної підтримки України з боку країн глобального півдня на тлі російської агресії, зокрема останньої спроби анексії українських територій.

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Іншими пріоритетами переговорів будуть зміцнення ролі України як гаранта світової продовольчої безпеки, поглиблення взаємодії в галузі освіти, просування українських IT-продуктів, зокрема платформи Дія, створення нових можливостей для українського експорту з використанням можливостей системи Nazovni. У рамках візитів також заплановане проведення низки бізнес-форумів за участі провідних українських та африканських компаній.

Візити глави МЗС відкриють новий розділ співпраці з країнами Африканського континенту та сприятимуть втіленню глобальної та проактивної дипломатії України. Турне міністра також стане підготовкою до проведення масштабної конференції Україна - Африка".

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