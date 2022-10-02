Країни ЄС почали викликати російських послів у зв’язку з анексією українських областей, - ЗМІ

У відповідь на незаконну анексію РФ українських територій країни Європейського союзу почали викликати до зовнішньополітичних відомств російських послів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Зокрема, Німеччина вже викликала до МЗС російського посла в Берліні, підтвердили dpa у міністерстві закордонних справ ФРН.

Послам Росії в Італії, Австрії та Данії також наказали з'явитися в зовнішньополітичних відомств цих країн у понеділок, 3 жовтня. А посла Росії в Бельгії викликали в бельгійське МЗС ще 30 вересня - у день підписання у Москві "договорів" про незаконну анексію Росією територій півдня і сходу України.

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Виклик російських дипломатів, які працюють в країнах Європи, координує зовнішньополітична служба ЄС, зазначає dpa.

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

28 вересня маріонетки Кремля оголосили результати псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, вони говорять на користь входження областей до РФ.

На тлі заяв РФ про визнання результатів псевдореферендумів і приєднання частково окупованих областей президент України Володимир Зеленський скликав засідання РНБО.

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Перед підписанням "договорів про приєднання" 30 вересня Путін виступив зі зверненням. Він сказав, що РФ на анексованих територіях України "назавжди".

Ще під час промови Путіна почала з'являтися критика з боку західних країн та заяви про те, що незаконна анексія не буде визнана і нічого не змінить. Нові санкції миттєво запровадили США, Велика Британія та Канада.

На засіданні РНБО також прийнято рішення про запровадження нового пакета обмежень проти Росії. Після засідання підписано заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.