ЗСУ показали, як розбита колона російських окупантів тікала з Лимана. ВІДЕО+ФОТО
Про це у телеграмі поінформувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Ще одна колона русні, яка тікала з оточеного Лимана. І зустрілася з Силами оборони України. Машини стали, рашисти лягли", - уточнюється у повідомленні.
Зокрема, на відео видно тіла росіян, які лежать на дорозі, та розбиті автомобілі.
Також Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало документи російського прапорщика Юрія Вороніна, якого "задвохсотили" на Харківщині.
"Нібито звичайний "мобік", десятки яких російська влада кинула на фронт. Але це свідоцтво злочину Росії проти власного народу. З вбитим прапорщиком була його повістка, в якій написано "явиться немедленно", без часу на збори. Значить, Воронін був в запасі. Граничний вік мобілізації прапорщиків запасу навіть по останніх людожерських законах, 50 років. А Вороніну було повних 57. Та, може, справа в тому, що прапорщик Воронін з Бурятії", - йдеться у повідомленні.