Наразі новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії видається слабким: він має бути набагато сильнішим, - ОП

Пакет нових санкцій ЄС проти Росії, який наразі перебуває у процесі підготовки, має бути набагато сильнішим, аніж він є наразі.

Про це у ефірі всеукраїнського телемарафону заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланям на Укрінформ.

Він погодився з оцінкою нового пакету санкцій від глави МЗС України Дмитра Кулеби, який заявив, що ці санкції не відповідають рівню загрози, яку наразі становлять для ЄС нова російська спроба незаконної анексії українських територій і триваюча агресія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австралія вводить додаткові санкції проти 28 російських чиновників, - МЗС

"Президент також говорить про це з лідерами. Станом на цю хвилину після того, що відбулося у п’ятницю у РФ, цього шабашу, і того, що може відбутися на наступному тижні - визнання у (російському. – Ред.) парламенті (незаконної анексії українських територій – Ред.) і подальші якісь ультиматуми, які можуть послідувати – то, безумовно, наразі такий пакет виглядає слабким, вірніше, пропозиції щодо цього пакету", - вважає Жовква.

За його словами, українська влада робитиме все для того, щоб новий пакет санкцій ЄС проти РФ був сильнішим.

"Він має бути, має стати набагато сильнішим, чим є наразі. І знову ж таки, якщо потрібно буде обговорити це на рівні лідерів ЄС - їх потрібно обговорювати - то і Президент України буде готовий включитися до обговорення цього пакету на рівні лідерів ЄС. З тим, щоб він (цей пакет санкцій - ред.) дійсно став не таким формальним, не слабким, а дійсно реальним, який допоможе стримати цю ескалацію і перемогти агресора", - уточнив заступник керівника ОП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові санкції України стосуються понад 3,6 тис. російських фізичних і юридичних осіб, серед яких і рідня Путіна, - Мінекономіки

Відповідаючи на питання, чи є надія на те, що держдума РФ може не затвердити спробу незаконної анексії українських територій, Жовква уточнив, що дуже важко говорити про самостійні законодавчі гілки влади у РФ.

"Думаю, що сценарій вже написаний, і написаний заздалегідь - ще до початку цих так званих "референдумів". Поки що маємо всі причини говорити, що РФ рухається за тим сценарієм, який був написаний точно не у парламенті", - сказав він.