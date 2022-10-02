Залужний обговорив із генералом США Міллі забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської агресії
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі обговорив питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі агресії РФ.
Про це Залужний написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Цього вечора провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії.
Щиро вдячний всьому Американському народу та його лідерам за послідовну і непохитну підтримку України в ці важкі часи", - розповів він.