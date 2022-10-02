Росія намагається мобілізувати кримських татар у пріоритетному порядку, - Верещук

Росія в тимчасово окупованому Криму намагається у пріоритетному порядку примусово мобілізувати до своєї армії кримських татар.

Про це в ефірі телемарафону заявила віцепрем’єрка Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо, що рф проявила свій рашизм у всій красі – це мобілізація корінних народів, зокрема. І у цьому випадку у тимчасово окупованому українському Криму, рф намагається пріоритетно мобілізувати корінні народи Криму, а саме – кримських татар. А вони дійсно не хочуть бути мобілізовані, і їдуть, намагаючись врятуватися", - сказала Верещук.

За її словами, кримчани намагаються втекти від примусової мобілізації до Грузії, Польщі, Литви.

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"Знаю, що наше МЗС працює у цьому напрямку. Думаю, що ці питання будуть залагоджені", - заявила міністр.

Вона підкреслила, що росія вчиняє акти геноциду щодо корінних народів, у тому числі, по відношенню до кримських татар та інших корінних народів України, і про це необхідно говорити.

Окремо віцепрем'єрка уточнила, що в української влади є дані щодо тих осіб, які віддають такі злочинні накази та займаються незаконною примусовою мобілізацією українських громадян. "І, звичайно, ці всі дані будуть додані до доказової бази, а потім винні понесуть покарання", - сказала міністр.

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