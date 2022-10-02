Україні потрібні гарантії безпеки ще до вступу в НАТО, - ОП

Ще до того, як Україна вступить до НАТО, нашій державі потрібні гарантії безпеки, щоб швидше справитися із агресією РФ і унеможливити її повторення у майбутньому.

Про це у ефірі всеукраїнського телемарафону заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"До того, як вступить Україна до НАТО, нам вже потрібні гарантії наразі безпеки нашої держави, щоб швидше справитися з російською агресією і щоб унеможливити повторення російської агресії у майбутньому після нашої перемоги", - уточнив він.

Заступник керівника Офісу Президента, відповідаючи на питання, чи може Україна оминути етап ПДЧ щодо членства в альянсі, сказав, що це, безумовно, можливо.

"Наразі ми бачимо, що Швеція і Фінляндія рухаються до НАТО без інструменту ПДЧ. Україна уважно слідкує за цим процесом і побачила, що насправді, коли говорилося про те, що не можна без ПДЧ, то виявилося, то можна. Україна враховує ці реалії і враховувала, подаючи заявку у п’ятницю, і там також було відзначено про те, що 2 держави рухаються без ПДЧ", - поінформував Жовква.

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Він відзначив, що Україна не проти іти таким же шляхом до вступу в НАТО, як Швеція і Фінляндія.

Заступник керівника Офісу Президента додав, що міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі позитивно відреагувала на заявку України на вступ до НАТО і назавала це "абсолютно нормальнии кроком", який Канада готова підтримати.

"Ми бачили і заяву трьох міністрів закордонних справ Балтії, де теж говорилося про підтримання пришвидшеної процедури. Ми бачили заяви і інших партнерів. Президент України вже після того, як була подана заявка, говорив, наприклад, з прем’єр-міністром Данії, і також було обговорено це питання. Сьогодні відбулася розмова з Президентом Франції. Тому процес буде тривати", - уточнив посадовець.

Жовква зазначив, що раніше, коли тривав процес руху заявки на вступ до Євросоюзу, хоч і поступово, але буквально кожного дня з’являлися позитивні новини, і за 120 днів Україні вдалося отримати статус кандидата.

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"Тому цей процес також (щодо вступу в НАТО. – Ред.) буде складний, непростий, але для цього буде працювати і Президент, і вся дипломатична служба України, - щоб отримати відповідний результат", - сказав він.