Ми чітко дали зрозуміти Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме серйозні наслідки для Росії, - Столтенберг
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Генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав риторику про ядерну зброю в промовах президента РФ Владіміра Путіна "небезпечною і безвідповідальною".
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми чітко дали зрозуміти президенту Путіну, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме серйозні наслідки для Росії. І, звичайно, це змінить природу конфлікту", - сказав Столтенберг.
"Ми також дали зрозуміти, що в ядерній війні не можна перемогти і вона не має бути розв'язана", - додав він.