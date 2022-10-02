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Від початку атак іранських дронів на півдні ЗСУ збили 29 з них, 12 досягли цілей, - ОК "Південь"

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Від початку атак іранських дронів на півдні ЗСУ збили 29 з них, 12 досягли цілей, - ОК "Південь"
Росіяни запускають дрони іранського виробництва цілими групами, оскільки при такому застосуванні вони ефективніші. За весь період використання цих безпілотників армією РФ на півдні українські сили збили 29 із них, і лише 12 дронів досягли цілей.

Про це в ефірі телемарафону повідомила прессекретарка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Гуменюк запитали, чому росіяни запускають дрони іранського виробництва цілими групами, і чи може це бути спробою армії РФ виявити українську протиповітряну оборону.

"По-перше, дійсно, не виключаємо і такої можливості. По-друге, це специфічна зброя, яка саме в груповому застосуванні вважається більш ефективною. Якщо навіть збили перший [безпілотник], то другий продовжує виконувати завдання. Вони усвідомлюють, що ми можемо їх збивати", – сказала Гуменюк.

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Вона озвучила "суху статистику", яка про це свідчить – за весь період виявлення російських дронів іранського виробництва на півдні України ЗСУ збили 29 безпілотників, і лише 12 дронів досягли своїх цілей.

"Виходить досить переконливе співвідношення, збиття все ж таки дає свої результати. Хоча виявляються вони дійсно складно за допомогою приладів, але їх чути навіть неозброєним вухом і видно в тому числі за допомогою тепловізорів", – сказала Гуменюк.

Топ коментарі

  • Член Сухов Кабаев
    И когда будут разорваны дипотношения с ********* Ирана ? О какой там политической воле болтал Данилов?
  • Elvis2
    Кстати непонятно чем закончилась история со сбитым по наводке русозверей аятоллами украинского пассажирского самолета.
  • Senas Katinas 9494c432
    Технологии 100 проц. уничтожения примитивных иранских дронов известны очень давно. Стоимость не выше стоимости самих дронов. Засада здесь в том, что Украине надо разворачивать своё производство средств защиты, чтобы не тратить ресурсы получаемых от союзников систем на иранцев. Они нужны Украине для борьбы с более придвинутыми китайцами и их российских копиями. Когда Украина начнёт воевать, как обещает, всерьёз, то производство можно будет развернуть за месяц и в гаражах, а в школьных мастерских и серийное производство.
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