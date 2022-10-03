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Німеччина, Данія, Норвегія та Франція поставлять Україні кількадесят САУ, - Le Figaro

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Німеччина, Данія, Норвегія та Франція поставлять Україні кількадесят САУ, - Le Figaro
Берлін, Копенгаген, Осло та Париж нададуть Києву військову допомогу самохідними артилерійськими установками,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в неділю пише Le Figaro.

Зокрема, зазначає газета, українським збройним силам незабаром буде поставлено від 6 до 12 нових французьких самохідних артилерійських установок "Caеsar".

За даними газети, це будуть гармати не з арсеналу армії Франції, а раніше замовлені для датських збройних сил. Ухвалено рішення поставити їх Україні. Le Figaro нагадує, що Франція раніше вже направила в Україну близько 20 САУ "Caesar".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія, Норвегія та Німеччина профінансують виробництво САУ для України

Видання також пише, що Німеччина, Данія та Норвегія, поставлять Україні 2023 року 16 самохідних артилерійських установок.

Раніше в неділю телеканал Tagesschau з посиланням на главу Міноборони ФРН Крістін Ламбрехт повідомив, що Німеччина, Данія та Норвегія нададуть фінансові кошти для виробництва у Словаччині 16 САУ Zuzana 2 для України. За даними німецьких ЗМІ, сума цього контракту – 93 млн євро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція може поставити Україні ще до 12 САУ CAESAR, - Le Monde

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    зогляду на те, яка невеличка кількість техніки у наших західних союзників і яка вона, загалом, тендітна, можна зробити висновків, що ***** дуже дуже ступило, коли напало на Україну замість того щоб напасти на всіх наших союзників разом узятих
  • Valter Valter
    Все такие рашистские агенты и лоббисты не только в Украине а и в Европе хорошо постарались что Европа оказалась с голой жопой по факту. Все как придурки последние готовились к миру а не к войне. Только Польша каким то чудом не поддалась и не распродала и не утилизировала свою армию.
  • FT FT
    Зашибись какая крупная поставка аж по 3 штуки на страну. Да еще через год. И эти страны еще нам хотели впарить *гарантии безопасности* в обмен на капитуляцию. Да они свою жопу в безопасности не удержат
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