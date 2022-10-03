Зеленський підтвердив визволення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині
8 36026
Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив визволення на Херсонщині двох населених пунктів - Архангельського та Миролюбівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Дякую воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку".
Також Зеленський подякував воїнам 115-ї бригади тероборони, які захищали Житомирщину, воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині, воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, аоїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку.