Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Зеленський підтвердив визволення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині

8 36026
Зеленський підтвердив визволення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині
Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив визволення на Херсонщині двох населених пунктів - Архангельського та Миролюбівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Дякую воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку".

Також Зеленський подякував воїнам 115-ї бригади тероборони, які захищали Житомирщину, воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині, воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, аоїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни перекидають на Південь України перших мобілізованих, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Amber
    Подяки заслуговують всі наші воіни без винятку , а не вибіркові бригади 😠
  • Yevgeny Mironov
    Творческие ребята в Генштабе РФ каждому своему сваливанию с позиций придумывают новую причину: ради успеха переговоров, жест доброй воли, перегруппировка, уход на лучшие позиции. Сейчас проводится конкурс на лучшее наименование забега из Кременной...(с)
  • Yevgeny Mironov
    С Кременной все впорядке. ВСУ проводит референдум.

    В Херсоне армия рф начала форсирование Днепра в обратном направлении.

    СВО идет по плану.(с)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини