Зеленський підтвердив визволення Архангельського та Миролюбівки на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив визволення на Херсонщині двох населених пунктів - Архангельського та Миролюбівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Дякую воїнам 129-ї бригади мого рідного Кривого Рогу, які відзначились хорошими результатами і звільнили зокрема Архангельське та Миролюбівку".

Також Зеленський подякував воїнам 115-ї бригади тероборони, які захищали Житомирщину, воїнам 117-ї бригади, які захищають північно-східний напрямок на Сумщині, воїнам 127-ї бригади тероборони за захист Харкова і звільнення території Харківщини, аоїнам 110-ї бригади, які хоробро дають відсіч окупантам на Запорізькому напрямку.

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