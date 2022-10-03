Джонсон очолить групу дружби з Україною

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на слова чинного президента ініціативи Джона Віттінгейла пише The Guardian.

"Борис Джонсон - найбільш очевидна та найгідніша особа для очільництва цієї організації, оскільки він був першою людиною не лише у цій країні, а у всьому Західному світі, яка рішуче виступила на підтримку українського народу", - сказав Віттінгейл.

Зазначається, що оголошення було зроблено на з’їзді Консервативної партії, відвідати який самому Джонсону не вдалося.

"Борис вибачається, що не має змоги бути із нами сьогодні, але він переказав повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і продовженню підтримки України", - зазначив Віттінгейл.

Зауважимо, що до групи "Консерватори-друзі України" входять депутати парламенту Об’єднаного королівства від Консервативної партії, а також рядові члени партії, які намагаються надавати Україні допомогу у відбитті російської агресії.

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