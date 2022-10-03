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Джонсон очолить групу дружби з Україною

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Джонсон очолить групу дружби з Україною
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом британської ініціативи "Консерватори-друзі України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на слова чинного президента ініціативи Джона Віттінгейла пише The Guardian.

"Борис Джонсон - найбільш очевидна та найгідніша особа для очільництва цієї організації, оскільки він був першою людиною не лише у цій країні, а у всьому Західному світі, яка рішуче виступила на підтримку українського народу", - сказав Віттінгейл.

Зазначається, що оголошення було зроблено на з’їзді Консервативної партії, відвідати який самому Джонсону не вдалося.

"Борис вибачається, що не має змоги бути із нами сьогодні, але він переказав повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і продовженню підтримки України", - зазначив Віттінгейл.

Зауважимо, що до групи "Консерватори-друзі України" входять депутати парламенту Об’єднаного королівства від Консервативної партії, а також рядові члени партії, які намагаються надавати Україні допомогу у відбитті російської агресії.

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Топ коментарі

  • петро удеч c92cb679
    Джонсону більше би личило стати Генсеком НАТО.
  • Саша Пончик
    Борис Джонсон самый желанный гость в Украине. Уважение и респект этому Человеку с большой буквы.
  • Ирина Иваненко 7637ff53
    Очень надеюсь шо пан Джонсон сожрёт Дерьмака с потрохами, даст копняка Татарову и отправит ,,Новой почтой" Коломойшу в заботливые руки США. И будет руководить Янэлохом в интересах Украины
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