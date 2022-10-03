Шабунін - суддям Касаційного господарського суду: Епоха голови суду Львова скінчилася. Голосування на його користь лише потягне вас на дно

Сьогодні, 3 жовтня, судді Касаційного господарського суду голосуватимуть за звільнення Богдана Львова з посади голови суду

Про це повідомив у фейсбуці глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутись до суддів Касаційного господарського суду. Сьогодні ви зберетесь, аби проголосувати за звільнення Богдана Львова з посади голови суду. Насправді, це найменше, що ви можете зробити. Я не розумію, як громадянин рф досі може ухвалювати рішення іменем України, не те що бути головою суду", - зазначає він.

Шабунін зауважує, що ми всі добре знаємо, що російський паспорт у Львова є.

"Це знає він, це знає суспільство, і це знаєте ви. Не знаю, що там він вам наобіцяв, чим залякав чи пригрозив, але влади виконати обіцяне у Львова вже немає. Епоха Львова скінчилась, так само, як в 2014 скінчилась епоха Татькова-Ємельянова. Львова вже нічого не врятує, а ваше голосування на його користь лише потягне вас на дно разом з ним. Чи ви думаєте, що суспільство пробачить вам російського громадянина на чолі Верховного Суду?", - порушує питання глава ЦПК.

"Суспільство, яке платить за свободу кров'ю, ніколи не простить вам це рішення. І Венеційська комісія за вас цього разу не вступиться. Тож ваш вибір гранично простий", - резюмує він.

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Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.

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