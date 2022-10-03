Дуже малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, - Воллес
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Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що застосування президентом Росії Володимиром Путіним ядерної зброї є малоймовірним. Проте російський диктатор не діє раціонально.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Evening Standard.
"Путін отримав дуже чітке уявлення на зустрічах з керівництвом Індії й Китаю, що є прийнятним і неприйнятним", - зазначив Воллес.
За словами британського міністра оборони, застосування РФ ядерної зброї в Україні – дуже малоймовірне.
"Однак Путін не діє раціонально", - попередив британський міністр.
За його оцінкою, дії диктатора були абсолютно ірраціональними – від застосування отрути "Новачок" у британському Солсбері до широкомасштабного вторгнення в Україну.
Міністр безпеки Британії Том Тугендхат попередив: до дуже серйозних наслідків призведе навіть застосування малопотужної тактичної ядерної зброї, до якої закликає ставленик Путіна в Чечні Рамзан Кадиров.