Новини • Агресія Росії проти України

Дуже малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, - Воллес

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Дуже малоймовірно, що Путін застосує ядерну зброю, - Воллес
Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що застосування президентом Росії Володимиром Путіним ядерної зброї є малоймовірним. Проте російський диктатор не діє раціонально.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Evening Standard.

"Путін отримав дуже чітке уявлення на зустрічах з керівництвом Індії й Китаю, що є прийнятним і неприйнятним", - зазначив Воллес.

За словами британського міністра оборони, застосування РФ ядерної зброї в Україні – дуже малоймовірне.

"Однак Путін не діє раціонально", - попередив британський міністр.

За його оцінкою, дії диктатора були абсолютно ірраціональними – від застосування отрути "Новачок" у британському Солсбері до широкомасштабного вторгнення в Україну.

Міністр безпеки Британії Том Тугендхат попередив: до дуже серйозних наслідків призведе навіть застосування малопотужної тактичної ядерної зброї, до якої закликає ставленик Путіна в Чечні Рамзан Кадиров.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Після 24.02.2022 слова "малоймовірно" та "путін" в одному реченні ставити не треба.
    По-перше, він уже показав і довів, що від нього можна чекати на все, що завгодно.
    А по-друге, путін у лютому і путін у жовтні, це два різні путини.
    Він у глухому безвиході і попереду цілком реальна перспектива насильницького його усунення від влади. А психопати, на кшталт нього, ******* на прощання грюкнути дверима
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Путін боїться здохнути тому він напевно знає якщо він вдарить ядерною зброєю то США без попереджень завдадуть удару у відповідь по бункерах путіна
    Багато хто каже що НАТО не спроможне з Росією воювати.
    Але сам російський політолог Андрій Піонтковський зазначив що НАТО закінчило б цю війну з Росією за три дні.
    І Росія не така вже і сильна якщо 7 місяців триває війна і захоплені території поступово звільняють.
    І тепер путіну буде важко виправдовуватись адже ті території які звільнили ЗСУ вони за референдумом є Росією
    Але в одну мить деякі території повернулися в Україну. І будь-яка війна закінчується або перемогою або капітуляцією
    Якщо Україна витримала 7 місяців війни то тепер витримає також бо ленд-ліз вже працює.
  • Garry Grant
    Та досить вже язиком чесати з цього приводу. Це нічого не змінить.
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