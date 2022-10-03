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ЄС зрозумів, що Росія - ненадійний постачальник газу, - посол Маасікас

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ЄС зрозумів, що Росія - ненадійний постачальник газу, - посол Маасікас
Європейський Союз різко скоротив споживання російського газу після вторгнення Росії до України. У ЄС зрозуміли, що РФ не є надійним постачальником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Він нагадав, що у лютому, коли почалося вторгнення в Україну, 40% природного газу до ЄС надходило з Росії. Нині це 9%, без формальних санкцій із цього приводу.

"ЄС зрозумів, погодився нарешті, що РФ - це не надійний постачальник", - сказав Маасікас

Як зазначив посол, ЄС та його держави-члени докладають цілеспрямованих зусиль, щоб повністю позбутися російського імпорту.

Також читайте: Витік газу з "Північного потоку-2" припинився, - Данське енергетичне агентство

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Топ коментарі

  • Віталій Маркович
    дійшло?
  • Sophia-Maria Duglass
    Дипломати 🤣🤣🤣

    ЕС ЗРОЗУМИВ , що російський газ - зброя варварів та вбивц ⁉️⁉️
  • 5 копійок
    Дійшло як до жирафа.
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