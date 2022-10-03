Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 430 осіб, 265 літаків, 228 гелікоптерів, 2380 танків, 1405 артсистем, 4991 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 60 430 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 60430 (+320) осіб ліквідовано,

танків - 2380 (+3) од,

бойових броньованих машин - 4991 (+16) од,

артилерійських систем - 1405 (+0) од,

РСЗВ - 338 (+1) од,

засоби ППО -176 (+0) од,

літаків - 265 (+1) од,

гелікоптерів - 228 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1026 (+11),

крилаті ракети - 246 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3811 (+15) од,

спеціальна техніка -131 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.