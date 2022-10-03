Росіяни обстріляли два райони Миколаївщини, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.
" У Миколаївському районі вчора, 2 жовтня, орієнтовно з 14:00 ворог завдавав ударів з РСЗВ по смт Первомайське Первомайської громади. Влучання по об’єкту цивільної інфраструктури та переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає. Вранці, 3 жовтня, о 06:10 зафіксовані ворожі обстріли акваторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
У Баштанському районі під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади. Вчора о 19:41 обстрілів зазнала станція Березнегувате. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Також тривають обстріли Широківської громади. Вночі, 3 жовтня, о 00:30 та 02:30 вибухи лунали біля с. Широке. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань з’ясовується.