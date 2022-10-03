Заступник голови Верховного суду Львов заявляє, що поліграф підтвердив відсутність у нього російського громадянства і паспорта. ДОКУМЕНТ

Голова Касаційного господарського суду, заступник голови Верховного суду Богдан Львов пройшов поліграф. Результати дослідження підтверджують його заяви про те, що він не має російського громадянства на паспорта Росії.

Про це Львов написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні друзі!Наводжу остаточні докази того, що розпочата проти мене кампанія про начебто наявність російського громадянства - брехлива та замовна. Я пройшов поліграф. Для мене особисто в цьому потреби не було. Я громадянин виключно України. Але для багатьох людей, довіра яких мені не байдужа, це має стати остаточним аргументом того, що я казав правду!", - зазначає суддя.

"Результат перевірки: мої заяви про те, що я не є громадянином росії і ніколи не мав паспорта громадянина росії - ПРАВДИВІ", - запевняє він.

"Це дослідження я пройшов у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ ПОЛІГРАФОЛОГІВ за участі двох експертів, один з яких є виконавчим директором цієї асоціації. Після того я ще раз пройшов поліграф у державному компетентному відомстві. Результат той самий: я непричетний до отримання російського громадянства та паспорта РФ. Ці два поліграфа (дослідження) пройдено за різними методиками тестування, які завжди розрізняють правду від брехні", - зауважує Львов.

"Також, я вчинив необхідні дії з медичної точки зору щодо здачі аналізів, щоб потім ніхто, в тому числі і я сам, не змогли поставити під сумнів висновок експерта-поліграфолога. До цього посту в додатках я викладаю висновок щодо результатів свого дослідження на поліграфі та з сьогоднішнього дня припиняю публічні суперечки і дискусії з цього приводу. Повертаюсь до виконання своїх обов‘язків для блага України! Чекаю на викриття замовників цієї брудної кампанії, метою якої був підрив не просто довіри до мене, а довіри до всього Верховного Суду!", - резюмує він.









Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.