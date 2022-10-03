Заступник голови Верховного суду Львов заявляє, що поліграф підтвердив відсутність у нього російського громадянства і паспорта. ДОКУМЕНТ
Про це Львов написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні друзі!Наводжу остаточні докази того, що розпочата проти мене кампанія про начебто наявність російського громадянства - брехлива та замовна. Я пройшов поліграф. Для мене особисто в цьому потреби не було. Я громадянин виключно України. Але для багатьох людей, довіра яких мені не байдужа, це має стати остаточним аргументом того, що я казав правду!", - зазначає суддя.
"Результат перевірки: мої заяви про те, що я не є громадянином росії і ніколи не мав паспорта громадянина росії - ПРАВДИВІ", - запевняє він.
"Це дослідження я пройшов у ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ ПОЛІГРАФОЛОГІВ за участі двох експертів, один з яких є виконавчим директором цієї асоціації. Після того я ще раз пройшов поліграф у державному компетентному відомстві. Результат той самий: я непричетний до отримання російського громадянства та паспорта РФ. Ці два поліграфа (дослідження) пройдено за різними методиками тестування, які завжди розрізняють правду від брехні", - зауважує Львов.
"Також, я вчинив необхідні дії з медичної точки зору щодо здачі аналізів, щоб потім ніхто, в тому числі і я сам, не змогли поставити під сумнів висновок експерта-поліграфолога. До цього посту в додатках я викладаю висновок щодо результатів свого дослідження на поліграфі та з сьогоднішнього дня припиняю публічні суперечки і дискусії з цього приводу. Повертаюсь до виконання своїх обов‘язків для блага України! Чекаю на викриття замовників цієї брудної кампанії, метою якої був підрив не просто довіри до мене, а довіри до всього Верховного Суду!", - резюмує він.
Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.
У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.
Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.
Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.