Розвідка США заявила про зникнення з бази атомного підводного човна РФ "Білгород", - ЗМІ

Атомний підводний човен оснащений торпедою "Посейдон". Торпеда має ядерну боєголовку, яка здатна викликати "ядерне цунамі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на італійську газету La Repubblica.

Підводний човен К-329 "Білгород" вважається прототипом нової концепції війни, задуманої путінськими адміралами останніми роками після повернення напруженості у відносинах зі США.

"Є побоювання, що її місія полягає в тому, щоб вперше випробувати суперторпеди "Посейдон", яку часто називають "зброєю Апокаліпсиса", - зазначає видання.

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Як повідомляє La Repubblica, торпеда "Посейдон", оснащена ядерною боєголовкою, може викликати "радіоактивне цунамі", здатне стерти з лиця землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес, і розроблена так, щоб не випромінювати теплову хвилю, на яку налаштовані датчики НАТО.

За даними видання, НАТО направило розвіддовідку союзним командуванням, оскільки побоюється, що РФ може провести випробування Посейдона в районі Карського моря. Попри попередження, мало хто вірить, що суперторпеда може бути введена в дію.

"Розробка "Посейдона" велася роками, при цьому офіційні особи НАТО скептично оцінювали її. Передбачається, що деякі випробування проводилися ще у 2015 році, але пусків із "Білгорода" ніколи не було. Мало хто вірить, що суперторпеда вже може бути введена в дію", - пише видання.

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