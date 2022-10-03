Окупанти створили так звану "Почту Херсона" на базі "Укрпошти". Організаторам повідомлено про підозру
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, підозрювані перейшли на бік ворога на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та активно сприяють окупаційній владі РФ у забезпеченні поштових, логістичних, фінансових та торговельних потреб. На базі цілісних майнових комплексів Херсонської дирекції АТ "Укрпошта" вони створили та забезпечують діяльність псевдостоуктури - "государственного унитарного предприятия "Почта Херсона".
Підозрювані спонукають працівників АТ "Укрпошта" влаштовуватися на роботу до незаконного утворення, запевняючи, що російська окупаційна влада там назавжди", - йдеться у повідомленні.
Наразі за цими фактами повідомлено про підозру голові Херсонської окупаційної військово-цивільної адміністраці, його заступниці", керівниці "федерального государственного унитарного предприятия "Почта Крыма" та працівнику цієї ж структури, очільнику незаконного утворення "государственного унитарного предприятия "Почта Херсона" та працівнику цієї ж структури, а також керівниці незаконно утвореного "Государственное унитарное предприятие "Почта Таврии".
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.