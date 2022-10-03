РФ посилила корабельне угруповання в Чорному морі двома підводними човнами, - Братчук

У Чорному морі російські загарбники збільшили кількість ракетоносіїв до п’яти, угруповання кораблів поповнилось двома підводними човнами.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 8 бойових кораблів, які маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. Напоготові ворог тримає 3 надводні кораблі та 2 підводні човни, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр", - сказав Братчук.

Також, через шторм у Чорному морі, підвищилася мінна небезпека: їх може зірвати з якоря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях дев’ять кораблів, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА