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РФ посилила корабельне угруповання в Чорному морі двома підводними човнами, - Братчук

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РФ посилила корабельне угруповання в Чорному морі двома підводними човнами, - Братчук
У Чорному морі російські загарбники збільшили кількість ракетоносіїв до п’яти, угруповання кораблів поповнилось двома підводними човнами.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 8 бойових кораблів, які маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. Напоготові ворог тримає 3 надводні кораблі та 2 підводні човни, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр", - сказав Братчук.

Також, через шторм у Чорному морі, підвищилася мінна небезпека: їх може зірвати з якоря. 

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Топ коментарі

  • Tierre
    Яким чином підсилила? Хіба Турція не перекрила Боспор для тих російських військових кораблів, що базуються не у Чорному морі?
  • Colt
    Подводным лодкам - удачной встречи с минами и успешной детонации.
    Бычки привыкли хорошо кушать.
  • Олег Кущ e096799b
    Хто там звиздел, шо нам противолодочный корвет не нужен
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