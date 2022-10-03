Рашисти почали мобілізацію в окупованому Мелітополі, чоловіків хапають на вулицях, - Федоров
Про це повідомив мер Мелітополя Івано Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Чоловіків просто почали хапати на вулицях. У нас за вихідні є велика кількість випадків, коли просто підходять до чоловіків різного віку, різної фізичної підготовки та просять підійти до комендатури, щоб стати на облік. Потім когось затримують на декілька днів, а когось одразу відпускають. Але зараз вже почалася мобілізація на тимчасово окупованій Мелітопольщині", - зазначив очільник міста.
За словами Федорова, окупанти не зважають, що у людей українські паспорти, адже після псевдореферендумів вважають місцеве населення громадянами РФ.
Також мер додав, що місцеві жителі намагаються евакуюватися з окупованих територій. Саме тому на блокпосту біля Василівки зранку було вже 4 тисячі людей, які хочуть потрапити на підконтрольну Україні територію, але російські військові майже не випускають їх.