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У Куп’янську затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у співпраці з окупантами, - Нацполіція

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У Куп’янську затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у співпраці з окупантами, - Нацполіція
У деокупованому Куп’янську поліцейські виявили чергового любителя "русского мира".

Про це повідомив керівник поліції Харківщини Володимр Тимошко, інформує Цензор.НЕТ.

"Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 41-річний чоловік добровільно обійняв посаду директора Територіального центру соціального обслуговування населення Куп’янського району й активно співпрацював з окупантами. ЗСУ вдарили - орки побігли, а його кинули" - йдеться в повідомленні. 

Слідчі Куп’янського райвідділу поліції повідомили йому про підозру у колабораційній діяльності. Попереду у нього суд і позбавлення волі.

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