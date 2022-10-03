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Японія продовжить санкції проти Росії, - росЗМІ

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Японія продовжить санкції проти Росії, - росЗМІ
Японія продовжить санкційну політику щодо Росії та підтримку України, заявив прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда, виступаючи з програмною промовою у парламенті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ

"Дії Росії в Україні похитнули основи міжнародного порядку, а конфлікт вийшов на нову стадію після анексії окупованих територій України та оголошення мобілізації у Росії", - зазначив Кісіда. 

За словами прем'єр-міністра, японсько-російські відносини "перебувають у важкому становищі".  Проте  Японія має намір "дотримуватися політики, спрямованої на розв'язання територіальної проблеми та укладання мирного договору", що визначає статус Курильських островів.

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