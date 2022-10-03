Затримано податківицю з Куп’янська, яка під час окупації перейшла на бік ворога, - прокуратура
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Працівниця податкової служби погодилася на співпрацю з представниками РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
У березні жінка почала працювати в незаконно створеному органі окупаційної влади - "Налоговая служба Харьковской области". Серед її обов’язків було прийняття податкової звітності, забезпечення видачі патентів, надання дозволів на ведення підприємницької діяльності із одночасним стягненням встановленої плати, що призвело до надходження коштів у фінансові фонди окупаційної влади.
Після деокупації Куп‘янська жінка втекла до Чугуєва, де 30 вересня її затримали правоохоронці. Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.