Частину окупантів у районі Лиману знищено, частину - взято в полон, деякі загарбники змогли колонами або малими групами вийти, - Східне угруповання військ

Оборона визволеного Лиману російськими військами була "дуже потужною". Наразі українські захисники продовжують роботу зі стабілізації.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Частина з них фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла колонами чи малими групами вийти. Зараз якась частина намагається займати оборону в Кремінній. Наші військові продовжують роботу зі стабілізації, відловлення залишків окупантів (вони є по лісах), розмінування території (багато мін різного типу, розтяжок, "лєпістків" так званих)", - розповів він.

Череватий зазначив, що оборона противника біля Лиману була "дуже потужною".

За його словами, окрім нещодавно мобілізованих, там були російські військові, зокрема, 752-й мотострілецький полк, підрозділ "Барс 13", "Російський легіон" і "Союз добровольців Донбасу".

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