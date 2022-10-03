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Частину окупантів у районі Лиману знищено, частину - взято в полон, деякі загарбники змогли колонами або малими групами вийти, - Східне угруповання військ

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Частину окупантів у районі Лиману знищено, частину - взято в полон, деякі загарбники змогли колонами або малими групами вийти, - Східне угруповання військ
Оборона визволеного Лиману російськими військами була "дуже потужною". Наразі українські захисники продовжують роботу зі стабілізації.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Частина з них фізично знищена, частина взята в полон, а частина змогла колонами чи малими групами вийти. Зараз якась частина намагається займати оборону в Кремінній. Наші військові продовжують роботу зі стабілізації, відловлення залишків окупантів (вони є по лісах), розмінування території (багато мін різного типу, розтяжок, "лєпістків" так званих)", - розповів він.

Череватий зазначив, що оборона противника біля Лиману була "дуже потужною".

За його словами, окрім нещодавно мобілізованих, там були російські військові, зокрема, 752-й мотострілецький полк, підрозділ "Барс 13", "Російський легіон" і "Союз добровольців Донбасу".

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Справа не в коментаторах. Справа в Гайдаї, в Люсі абдристовичу та інших піздун@х, які розповідали про 5,0-5,5 тисяч оточених орків.
    Вони своїм піздьож@м створюють в українському суспільстві "завищені очікування". Потім, коли нарід стикається з реальністю - 300-400 полонених орків (а це саме було і під Ізюмом), в наріда виникають всіляки конспірологічні версії.
    Це - елементарна людська психологія, яку наша тупенька "влада" не розуміє. Ну звідки їй це розуміти, це ж не куєм по роялю клацати...
  • Микола Мазуренко
    Взяли в котел 5500, а по ходу там нічого не виявилося. Стільки було реклами від 95 кварталу і фанфар і випустили? Папа єрмака знову сильно попросив?
  • Алекс Мышкевич
    Паруччік!
    Прєкратіть істєріку!

    Суцільної лінії фронту навколо Лиману не було, наші діяли малими високомобільних групами та вогневим контролем артилерією.
    До того ж навколо Лиману пересічнна місцевість з лісами, переважно хвойними. Один з експертів казав що в таких умовах орків ще до Нового року ловити будуть
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