Більшість країн Африки співчувають Україні, але зайняли позицію "Не наша війна", - Кулеба

Більшість країн Африки обрали нейтральну позицію щодо війни, попри те, що 24 лютого Кремль, окрім України, атакував міжнародний порядок й статут ООН.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Більшість африканських партнерів співчуває Україні, але зайняла позицію, яку можна описати словами "Не наша війна". Ми активно переконуємо їх, що "пересидіти" цю війну не вдасться нікому, тому що російська агресія проти України є глобальною загрозою", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, Україна закликає африканських партнерів до реальних дій на підтримку України та міжнародної безпеки.

Для цього міністр пропонує використовувати два меседжі.

"Перший: 24 лютого Росія атакувала не лише Україну, але і міжнародний порядок та статут ООН. Якщо Путін переможе, його приклад надихне всіх у світі, хто хоче змінювати кордони силою, захоплювати чужі суверенні території. В Африці, як і в інших регіонах, вистачає подібних проблем. Якщо можна Росії, то чому не можна іншим? Краще допомогти Україні сьогодні та захистити міжнародний мир, безпеку та територіальну цілісність для всіх.

Другий: Росія шантажує Африку та інші регіони голодом, щоб досягти своїх імперіалістичних цілей. Це не ваша війна? А якими будуть наслідки продовольчого шантажу для вашої країни, яка критично потребує українського зерна? Голодні ігри Москви можуть спричинити загибель людей, політичну та економічну катастрофу в регіоні, відлуння якої почує та відчує весь світ", - пояснив очільник МЗС.

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