Український воїн Максим (Шерлок) Запічний загинув у бою з російськими окупантами на Харківщині. ФОТО

У бою з російськими окупантами загинув досвідчений захисник 37-річний Максим (Шерлок) Запічний із Полтави.

Про смерть товариша по службі повідомила у Facebook волонтерка Анна Демиденко, інформує Цензор.НЕТ

"Досвідчений хоробрий Воїн віддав життя на цій клятій війні. Невимовна втрата для його родини", - написала Демиденко.

Максим Запічний у 2014 році підписав контракт та був сапером. Він воював у Донецькому аеропорту, де отримав поранення. А також пройшов безліч гарячих точок на Донбасі. На передовій був до кінця серпня 2015 року, потім працював інженером, але через наступ Росії знову вирушив на фронт.

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Про загибель досвідченого сапера, воїна Максима Запічного на своїй сторінці у Facebook написав і Нєжинскій Гірок, побратим Шерлока:

"Те що я відчуваю - не передати. Не передати, що відчуваємо ми. Він був найдосвідченішим із нас. На війні із 2014-го року. Бути сапером було його покликанням. Ми усі були його учнями, а він - нашим вчителем, котрого любили і поважали усі, без виключення.

Макс, хто тепер мені зробить "хотабку", яка мені нах#й не потрібна? Макс, хто буде відкопувати машини, а всі інші дивитимуться? Макс, хто тепер хоботитиме ВОГ-и? Макс, хто тепер сміятиметься з твого "костюму сутенера", який тобі прийшов позавчора? Макс, хто ходитиме в шортах із соплями по холоду?

Макс, як ти тепер станеш офіцером? Макс, хто тепер буде кричати "позакривали пиз#аки"?

Макс, як так? Я досі сподіваюсь, що це знов твій тупий жарт.

Бл#дь. Пізд#ц!".

Користувач зазначив, що допомогти маленькій доньці Максима Запічного можна за номером карти 4731219617243898 (Тур Євгенія, колишня дружина).