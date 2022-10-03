Український воїн Максим (Шерлок) Запічний загинув у бою з російськими окупантами на Харківщині. ФОТО
Про смерть товариша по службі повідомила у Facebook волонтерка Анна Демиденко, інформує Цензор.НЕТ
"Досвідчений хоробрий Воїн віддав життя на цій клятій війні. Невимовна втрата для його родини", - написала Демиденко.
Максим Запічний у 2014 році підписав контракт та був сапером. Він воював у Донецькому аеропорту, де отримав поранення. А також пройшов безліч гарячих точок на Донбасі. На передовій був до кінця серпня 2015 року, потім працював інженером, але через наступ Росії знову вирушив на фронт.
Про загибель досвідченого сапера, воїна Максима Запічного на своїй сторінці у Facebook написав і Нєжинскій Гірок, побратим Шерлока:
"Те що я відчуваю - не передати. Не передати, що відчуваємо ми. Він був найдосвідченішим із нас. На війні із 2014-го року. Бути сапером було його покликанням. Ми усі були його учнями, а він - нашим вчителем, котрого любили і поважали усі, без виключення.
Макс, хто тепер мені зробить "хотабку", яка мені нах#й не потрібна? Макс, хто буде відкопувати машини, а всі інші дивитимуться? Макс, хто тепер хоботитиме ВОГ-и? Макс, хто тепер сміятиметься з твого "костюму сутенера", який тобі прийшов позавчора? Макс, хто ходитиме в шортах із соплями по холоду?
Макс, як ти тепер станеш офіцером? Макс, хто тепер буде кричати "позакривали пиз#аки"?
Макс, як так? Я досі сподіваюсь, що це знов твій тупий жарт.
Бл#дь. Пізд#ц!".
Користувач зазначив, що допомогти маленькій доньці Максима Запічного можна за номером карти 4731219617243898 (Тур Євгенія, колишня дружина).