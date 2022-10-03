ЗСУ закріплюються на визволених від окупантів територіях Херсонщини, - ОК "Південь"

ЗСУ продовжують вести активні бої на Херсонщині та закріплюються на вже звільнених територіях. Водночас частина населених пунктів потерпає від ворожих обстрілів вздовж лінії фронту.

Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо бої і закріплення на тих територіях, які вже вивільнено і які ще захищаються. Також продовжуємо роботу з місцевим населенням вздовж лінії зіткнення, вздовж лінії фронту в населених пунктах, які потерпають від вогню ворога. Це майже 45 населених пунктів, які були обстріляні протягом минулої доби, і це означає, що посилення вогню може дуже шкодити місцевому населенню. Ми організовуємо евакуацію, якщо люди мають таку можливість і бажання, вони можуть скористатись", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, на досі захоплених територіях загарбники проводять подворові обходи, намагаються виявити чоловіків 18-35 років, тобто мобілізаційного віку, щоб підтягнути їх в резерви, які вони створюють для поповнення своїх військ.

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