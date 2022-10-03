ЗСУ закріплюються на визволених від окупантів територіях Херсонщини, - ОК "Південь"
Про це повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо бої і закріплення на тих територіях, які вже вивільнено і які ще захищаються. Також продовжуємо роботу з місцевим населенням вздовж лінії зіткнення, вздовж лінії фронту в населених пунктах, які потерпають від вогню ворога. Це майже 45 населених пунктів, які були обстріляні протягом минулої доби, і це означає, що посилення вогню може дуже шкодити місцевому населенню. Ми організовуємо евакуацію, якщо люди мають таку можливість і бажання, вони можуть скористатись", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, на досі захоплених територіях загарбники проводять подворові обходи, намагаються виявити чоловіків 18-35 років, тобто мобілізаційного віку, щоб підтягнути їх в резерви, які вони створюють для поповнення своїх військ.