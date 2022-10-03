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86% українців підтримують вступ до ЄС та 83% - до НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА

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86% українців підтримують вступ до ЄС та 83% - до НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Абсолютна більшість українців підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу та Європейського Союзу.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг, інформує Цензор.НЕТ

За результатами опитування, 86% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму. Проти вступу до ЄС проголосували б 3%. 7% не брали б участі у голосуванні.

86% українців підтримують вступ до ЄС та 83% - до НАТО, - опитування 01

"Підтримка вступу до НАТО – найвища за історію спостережень: на референдумі цю ініціативу підтримали б 83%, проти – 4%, не проголосували б 9%. У червні 2022 підтримували вступ до Альянсу 76%. На відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями сходу країни (69% - за вступ, 9% – проти, 17% – не прийшли б на голосування). Попри це порівняно із попереднім опитуванням динаміка у підтримці вступу до Альянсу серед мешканців цього макрорегіону дуже позитивна (у червні за – 55%, проти – 20%, не прийшли б голосувати – 22%)", - зазначають соціологи.

86% українців підтримують вступ до ЄС та 83% - до НАТО, - опитування 02

Опитування проводилося 1-2 жовтня 2022 року серед українців віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження – не більш ніж 2,2%.

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Топ коментарі

  • Jaroslav Wo
    Я раніше був категорично проти вступу в євросоюз.Вважав що Україна має бути самостійною і незалежною від будь яких союзів.Але тепер розумію що нам не дадуть спокою кацапські підари і краще бути в союзі з європейцями а з цим обіссаним сасєйським стадом розірвати відносини і заборонити проїзд їм до нас і нам до них.І це треба зробити цілому світу.Нехай суки живуть як в клітці
  • Vlad 7ee1421c
    Вот оно прозрело ранише оно голосувало против НАТО и ЕС.Оно ,это существо,практически животное которое клюнул петух в сра ку молчало когда кравчекучмы отдавали под шум прибоя ядерный потенциал,голосовали против ПДЧ,кричали навеки с россией.Но почему Мы ,нормальные люди ,которые кричали тогда ,что ж вы творите,должны вместе с ними быть терпилами,глядя на весь этот ужас,который можно было бы избежать,не дав негодяям отдать оружие Возмездия??И был бы сегодня у нас и Крым и Донбасс и не было бы столько жертв, Оно это недоразумение прозрело сегодня,но увы поезд ушел.
  • Віктор c1638d64
    А що, є ще ті, хто сумнівається? Все ковбаси по 2,20 хочеться? Так її вже і в матушке росії нема. Всьо!!!
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