СБУ підтвердила російське громадянство у заступника голови Верховного суду Львова

Сьогодні Богдан Львов має бути звільнений з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Про це повідомляє пресслужба Верховного Суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 3 жовтня, Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд, що за результатами перевірки встановлено, що Львов Богдан Юрійович (дата народження 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) отримав паспорт громадянина російської федерації № 4512799636 від 17.10.2012, який продовжено Львовим Б.Ю. замість паспорту громадянина російської федерації, який втратив чинність, № 4598589684 від 22.07.1999.

Також Львов Б.Ю. за даними податкового реєстру російської федерації отримав податковий номер 774319527956, який міститься в реєстрі угод щодо нерухомого майна рф, стосовно квартири за адресою: 125565, росія, Москва, вул. Ленінградське шосе 88. Вказане свідчить про наявність у судді Львова Б.Ю. громадянства російської федерації за даними наведених реєстрів рф. Також у СБУ повідомили, що перевірка вказаних даних продовжується, про її результати буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

У ВС нагадали, що сьогодні о 12.00 відбудуться збори суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду щодо питання дострокового звільнення судді Львова Б. Ю. з посади голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

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Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.

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