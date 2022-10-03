Подолавши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватове, Рубіжне і далі зможуть деокупувати Луганщину, - Східне угруповання військ
Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.
"Також наші підрозділи взяли вже село Торське дорогою до Кремінної і вражають вогнем артилерії підрозділи противника, які намагаються закріпитися у Кремінній та побудувати оборону", - зауважив він.
За словами речника, подолавши Кремінну, ЗСУ вийдуть на Сватове, Рубіжне і далі зможуть деокупувати Луганську область.
"А за ними - Сєвєродонецьк і Лисичанськ, якими вони (росіяни. - Ред.) так вихвалялися влітку, що вони його з неймовірною міццю взяли. Завдяки шаленій сталевій волі наших захисників там тоді вдалося вимотати противника і планово відступити від Лисичанська, побудувати грамотно оборону, відповідно, підготуватися до контрнаступу", - розповів Череватий.