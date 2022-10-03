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КМДА закликає повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

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КМДА закликає повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19
Влада Києва рекомендує перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот. Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що рівень захворюваності стрімко зростає - за тиждень, із 26 вересня до 2 жовтня, у Києві зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 людини. На жаль, 22 людини померли.

Також влада Києва закликає вакцинуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У жовтні очікується зростання захворюваності на COVID-19 в Україні

Топ коментарі

  • Ейваз
    На часі вирішення питання,чи носити протигази з собою,або ЗЗК... маски((( щоу *****...
  • Amber
    В Києві вже є люди , які носять маски в публічних місцях і обурення тут ні до чого - це вибір кожноі людини , носити чи не носити !
  • PREDATOR PREDATOR
    Це змова, в зароблянні грошей. Хтось через ковід їх втратив, а хтось заробив мільярди.
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