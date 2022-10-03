КМДА закликає повернутися до носіння масок у публічних місцях через COVID-19

Влада Києва рекомендує перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот. Підприємців просимо оновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами", - йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що рівень захворюваності стрімко зростає - за тиждень, із 26 вересня до 2 жовтня, у Києві зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 людини. На жаль, 22 людини померли.

Також влада Києва закликає вакцинуватися.



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