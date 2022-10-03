"ДНР" і "ЛНР" "входять" до складу РФ у межах 2014 року. Щодо кордонів "приєднання" Херсонської та Запорізької областей "радимося з людьми", - Пєсков

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "ДНР" і "ЛНР" входять до складу РФ у межах 2014 року, щодо Херсонської та Запорізької областей питання про межі вирішуватиметься під час подальшого обговорення з населенням.

Про це він повідомив журналістам у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

На уточнювальне запитання, чи є однозначна відповідь на запитання щодо меж, Пєсков сказав: "Це і є наразі однозначною відповіддю. Ми продовжимо радитися з людьми, які живуть у цих областях".

На прохання прокоментувати, чи є територією Росії райони Херсонської та Запорізької областей, підконтрольні Києву, Пєсков сказав: "Мені наразі більше нема чого додати".

Журналісти поцікавилися у Пєскова, у якій формі продовжиться обговорення з населенням Херсонської та Запорізької областей питання про межі, Пєсков зазначив: "Наразі я не можу відповісти на ваше запитання".

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