Окупанти не готували Сєверодонецьк до опалювального сезону, серед зрадників посилюються панічні настрої, - мер Стрюк

У тимчасово окупованому Сєверодонецьку на Луганщині не проводяться роботи з відновлення інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів мер Олександр Стрюк.

"До опалювального сезону місто ніхто не готував. Масштабні роботи з відновлення інфраструктури у Сєвєродонецьку не проводяться, винятком є показові пропагандистські заходи", - йдеться в повідомленні.

Також медики і ремонтники, які приїхали на допомогу і відбудову з ПФ, вже залишили місто.

Водночас панічні настрої серед зрадників посилюються.

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