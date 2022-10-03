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Окупанти не готували Сєверодонецьк до опалювального сезону, серед зрадників посилюються панічні настрої, - мер Стрюк

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Окупанти не готували Сєверодонецьк до опалювального сезону, серед зрадників посилюються панічні настрої, - мер Стрюк
У тимчасово окупованому Сєверодонецьку на Луганщині не проводяться роботи з відновлення інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів мер Олександр Стрюк.

"До опалювального сезону місто ніхто не готував. Масштабні роботи з відновлення інфраструктури у Сєвєродонецьку не проводяться, винятком є показові пропагандистські заходи", - йдеться в повідомленні.

Також медики і ремонтники, які приїхали на допомогу і відбудову з ПФ, вже залишили місто.

Водночас панічні настрої серед зрадників посилюються.

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Топ коментарі

  • Urs
    пусть на Белгород едут. Ж\д вокзал там отапливается.
  • Василий Казимко
    Бандити НІКОЛИ не дбали за тих кого вони вбивали і грабували.потрібно було бути упороним бараном,які надіялись ,що московія буде дбати за народ,який вони хочуть знищити.
  • Психиатрическая больница No1
    Зачем им его отапливать если Путин прямо сейчас пишет передним числом указ о выходе Северодонецка из состава РФ?
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