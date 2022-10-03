Литва висилає тимчасового повіреного у справах Росії Рябоконя. Він має залишити країну впродовж 5 днів
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Литви, інформує Цензор.НЕТ.
Такий крок зроблено "через дії та заяви дипломата, які не узгоджуються з дипломатичним статусом", повідомляє агентство BNS.
"Це рішення Литви прийнято з урахуванням наданої компетентними органами інформації, яка обґрунтовує той факт, що нещодавні дії та заяви Рябоконя, несумісні зі статусом дипломата, можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи приймаючої держави і тому вважаються порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться у повідомленні МЗС.
Рябоконь має залишити країну упродовж п'яти днів.
Представнику посольства Росії в Литві також заявлено протест проти так званого прийняття до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
Рішення про висилку Рябоконя означає, що Росії доведеться призначити нового главу посольства в Литві, зазначає BNS.
Тимчасовий повірений очолює дипмісію з квітня, коли Литва знизила дипломатичні відносини з Росією, вислала посла Олексія Ісакова та відкликала свого посла Ейтвідаса Баярунаса з Москви.