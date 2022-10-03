Переговори про вступ України до НАТО мають розпочатися вже зараз, - міністр оборони Литви Анушаускас

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, на засіданні ради партії литовських консерваторів, що настав час для України подати заявку на членство в НАТО і переговори мають початися вже зараз.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням LRT.

"Литва підтримує політику відчинених дверей, а тому Україна може розраховувати на беззастережну підтримку Вільнюса, навіть якщо це здається важкою метою", - заявив міністр.

Анушаускас наголосив, що переговори та формальні процедури щодо прийняття України до Альянсу мають розпочатися вже зараз, "попри війну".

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"Найголовніше – це не спрощені процедури прийому до НАТО, а консенсус 30 країн – згода у тому, що цю країну (Україну, - ред.) можна прийняти до НАТО. Сам процес має розпочатися незалежно від війни. І тут країни Заходу, нездатні залишатися на тій же позиції, як до і війни. Гарантії безпеки для України мають бути підвищені вже зараз", - сказав він.

За словами Анушаускаса, подією, яка підштовхнула Україну до такого рішення, стала анексія Росією чотирьох областей України.

"30 вересня вождь Кремля повторив те, що Гітлер зробив 30 вересня, 84 роки тому в Мюнхені, приєднавши до себе чеські Судети. Тільки тоді один диктатор досяг результату погрозами, а у 21 столітті - війною, хоча очевидно, що війна не дасть таких бажаних". Кремлю результатів", - сказав міністр.

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