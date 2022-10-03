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Блок ОДКБ не братиме участі у війні РФ проти України, - МЗС Кахастану

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Блок ОДКБ не братиме участі у війні РФ проти України, - МЗС Кахастану
Участь ОДКБ у війні на території України не входить до зони відповідальності організації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Informburo, про це заявив речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

За його словами, Казахстан виходить із принципів територіальної цілісності держав, їхньої суверенної рівності та мирного існування відповідно до міжнародного права та статуту ООН.

"Загалом зона відповідальності ОДКБ чітко окреслена міжнародно визнаними територіями держав-членів організацій, і колективна безпека забезпечується в межах цих територій. Таким чином, питання участі ОДКБ у зоні російсько-українського конфлікту на порядку денному не стоїть", - пояснив Смадіяров.

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Топ коментарі

  • Oleg Mamont
    бугага, ***** засадили без смазки. видать просил пушечное мясо. даже лукашенко не особо хочет, а казахи - так темболее, оно им ненадо. как в москве так "чурки", а как на войну против Украины - так "братья".
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Не удивительно. Хотело ху*ло быть "владычицей морскою", а в итоге осталось у разбитого корыта. Закончит как и его ливийский братан.
  • Старый зольдат
    Мудрые люди. Временами.
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